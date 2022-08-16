وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن.. ونقف بجوارهم في مشكلاتهم

كشفت السفيرة سهى ناشد جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل اجتماعها في اليوم الأول لها في الوزارة مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، إذ ذكرت أن لقائها بنبيلة مكرم يؤكد أننا نعمل جميعًا في دولة مؤسسات، وأن المؤسسة هي الأبقى بغض النظر عن من يقودها ويديرها، «المسؤول الجديد لا يهدم ما سبق تحقيقه، ولكن يبني على ما تم إنجازه».

الوزيرة: نعيش في مشهد عالمي مختلف وغريب

وأضافت «جندي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويعرض على شاشة «ETC»، «أننا نعيش في مشهد عالمي مختلف وغريب، وهناك تحديات يعاني منها المسرح العالمي من مشكلات طاحنة، والمواطن المصري جزء لا يتجزأ مما يحدث على مستوى المشهد العالمي».

وأوضحت أنه في الوقت ذاته أن هناك تداعيات دولية تفرض نفسها أهمها الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة تغيير المناخ، كما أن المصريين بالخارج هم خط الدفاع عن البلاد يعانون مما يحدث، ولكن مصر تقف بجوارهم في كافة قضاياهم ومشكلاتهم، كما أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج هدفها التعامل مع تلك المشكلات.

جندي: المواطن المصري جزء لا يتجزأ مما يحدث في المشهد العالمي

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تهتم بتعليم المصريين في الخارج، والمسائل المتعلقة بالاستثمار سواء في خارج أو داخل الوطن، موضحة أنها ستشارك اليوم الثلاثاء، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية بالخارج» بحضور 342 من المشاركين من ممثلي 45 كيانًا مصريًا حول العالم، لاستعراض خطط الاستثمار والتنمية في مصر وإشراك المصريين بالخارج فيها، من قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

الوزارة قررت وضع خطة لتطوير مبادرة «مراكب النجاة»

وأشارت السفيرة سهى ناشد جندي، إلى أن الهدف من اللقاء إيجاد حلول للمستقبل خارج الصندوق، كما ذكرت أن الوزارة قررت وضع خطة لتطوير مبادرة «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية، موضحة أن مبادرة «مراكب النجاة»، مبادرة رئاسية تهدف للتحذير والتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.

الدولة تولى اهتماما كبيرا لحل ملف الهجرة غير الشرعية

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك تعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر‏، مشددة على أن الدولة تولى اهتمام كبير لحل ملف الهجرة غير الشرعية، كما أن هناك العديد من المبادرات سيتم التحضير لها من خلال استراتيجية متنوعة للمصريين بالخارج، باعتبارهم هم خط الدفاع الأول عن الوطن.