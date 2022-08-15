وزيرة الهجرة: ندعم المصريين بالخارج.. والجمهورية الجديدة تقوم على التعاون

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن تبديل ملفات العمل بين الوزراء لا يعني البداية من جديد، ولكن التطوير المستمر وطرح أفكار خارج الصندوق؛ لأن الجمهورية الجديدة تقوم على روح التعاون.

المصري في الخارج خط الدفاع الأول عن بلده

وأضافت «جندي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن «المواطن المصري في الخارج سفير مصر الدائم وخط الدفاع الأول عن مصر، لذا علينا أن ندعمه ونرى متطلباته لتوفيرها.

ربط المصري بالخارج ببلده الأم

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إلى أن هناك تغيرات عالمية ويجب على الدولة المصرية الاستمرار والتطوير وعدم الثبات وربط المواطن المصري بالخارج ببلده الأم وتحقيق مصالحه، متابعة: «أنا عملت في العديد من السفارات في الخارج وشفت معاناة المواطن في بعض السفارات في إفريقيا وأوروبا، إحنا ضروري نوفر للمواطن في الخارج مبادرات واستثمارات داخل مصر».