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وزيرة الهجرة تنعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين في الجيزة

كتب:

منة عبده
06:37 م | الأحد 14 أغسطس 2022
السفيرة سها جندي

السفيرة سها جندي

تنعى السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث كنيسة الشهيد أبي سيفين، في محافظة الجيزة.

كما تتقدم السفيرة سها جندي بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولأهالي ضحايا كنيسة أبو سيفين، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الضحايا الذين لقوا ربهم في مكان عبادة، بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما تتمني وزيرة الهجرة الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.