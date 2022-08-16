تدريب عسكري أمريكي ياباني مع كوريا الجنوبية في هاواي

أشارت قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى تمرين عسكري ثلاثي، «أمريكي-ياباني- كوري جنوبي»، على الأنظمة الدفاعية في هاواي.

«واشنطن»: ندعم بقوة جهود «سول» لاستئناف الحوار مع «بيونج يانج»

وأمس الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن «واشنطن» تدعم بقوة جهود كوريا الجنوبية لاستئناف الحوار مع «بيونج يانج» ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مضيفا، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل العمل عن كثب مع «سول» لتحقيق هذه الغاية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشار برايس، إلى أن الهدف المشترك، يتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، مضيفا أن «واشنطن» ستواصل التنسيق عن كثب مع إدارة الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سوك يول» لتحقيق هذه الغاية.

وفي وقت سابق، عرض «يول» المساعدة في تحسين اقتصاد كوريا الشمالية بشكل كبير إذا اتخذت السلطات في «بيونج يانج» خطوات لنزع السلاح النووي.