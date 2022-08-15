كوريا الجنوبية تتعهد بمساعدات كبيرة لجارتها الشمالية إذا أوقفت «النووي»

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، بمساعدات كبيرة لـ كوريا الشمالية، إن أوقفت برنامجها النووي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

وأضاف «يول»، فى خطاب ألقاه فى «يوم التحرير» بمناسبة مرور 77 عاما على استقلال كوريا عن الحكم الاستعمارى اليابانى، إن إخلاء«بيونج يانج» من الأسلحة النووية أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة وفي شمال شرق آسيا وحول العالم.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع حديث للرأي، أن نسبة تأييد «يول» شهدت زيادة طفيفة بعد 8 أسابيع، لترتفع إلى أكثر من 30.4%.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أن المبادرة الجريئة التي يتصورها ستحسن بشكل كبير اقتصاد كوريا الشمالية وسبل عيش شعبها على مراحل، مضيفا أن بلاده ستقوم بتنفيذ برنامج غذائي واسع النطاق، وتقديم المساعدة لتوليد الطاقة، والبنية التحتية للنقل والتوزيع، وتنفيذ مشاريع لتحديث الموانئ والمطارات من أجل التجارة الدولية.

وعرض «يول»، المساعدة في تعزيز الإنتاجية الزراعية لـ«بيونج يانج»، وتحديث مستشفياتها وبنيتها التحتية الطبية، وتنفيذ استثمارات دولية ومبادرات دعم مالي.

«يول» يتعهد بتحسين العلاقات مع اليابان على أساس إعلان 1998

وتعهد الرئيس الكوري الجنوبي، بتحسين العلاقات مع اليابان بسرعة على أساس إعلان عام 1998 المشترك بين البلدين، وأوضح خلال احتفال أقيم بحديقة المكتب الرئاسي، أن في الماضي، كان على بلاده التحرر من السيطرة السياسية التي فرضتها اليابان الإمبراطورية، مضيفا أن طوكيو، اليوم، هي شريكة «سول» لأن الجانبان يواجهام تهديدات مشتركة تتحدى حرية المواطنين العالميين

وأشار «يول»، إلى أن يتعين على البلدين الإسهام في السلام والازدهار في المجتمع الدولي من خلال العمل معًا عبر المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية على أساس الاحترام المتبادل.

وفي وقت سابق، زار وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السابق، رئيس المجلس السياسي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان،كويشي هاجيودا، «ضريح ياسوكوني» في العاصمة «طوكيو»، كما قام وزير البيئة السابق شينجيرو كويزومي بزيارة الضريح.

وأشارت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إلى أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على الأرجح، سيمتنع عن زيارة المعبد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الرئيس الروسي يعرب عن ثقته في بناء علاقات ثنائية مع كوريا الشمالية

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في برقية تهنئة، لزعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون»، بمناسبة يوم «تحرير كوريا»، إن «موسكو» ستعمل على توسيع العلاقات الثنائية

وأشار بوتين، إلى أن البلدان تبجلان ذكرى جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين قاتلوا كتفا بكتف من أجل تحرير كوريا، وتمنى الرئيس الروسي، لـ«أون»، الصحة الجيدة والنجاح، ولجميع مواطني كوريا الشمالية السعادة والازدهار.