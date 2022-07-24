كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بشن حرب بيولوجية من أوكرانيا

اتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، في تكرار لاتهامات روسية رفضتها أمريكا في مارس الماضي.

وذكرت بيونج يانج، حليفة موسكو، في فبراير الماضي، أن السياسة الأمريكية هي السبب الجذري للأزمة الأوكرانية، واعترفت هذا الشهر رسميًا بمنطقتين انفصاليتين نصبت نفسها موالية لروسيا في شرق أوكرانيا، مما دفع كييف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

أمريكا أنشأت 46 مختبرًا بيولوجيًا سريًا في أوكرانيا

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن واشنطن أنشأت العديد من المختبرات البيولوجية في عشرات البلدان والمناطق، بما في ذلك أوكرانيا، في تجاهل للمعاهدات الدولية، مضيفة: «وفقًا للوثائق والصور والأدلة المكتشفة، أنشأت الولايات المتحدة 46 مختبرًا بيولوجيًا سريًا في أوكرانيا على مدار العشرين عامًا الماضية، لإجراء أبحاث حول مرض وبائي قادر على ضرب البلدان وإفساد المجال الزراعي في المنطقة بأكملها باستثمارات بأكثر من مائتي مليون دولار».

وأشارت الوكالة، إلى أنه من المعروف أن مخطط توزيع المعامل البيولوجية، الذي أنشأته الولايات المتحدة في أجزاء مختلفة من العالم، يتزامن مع مخطط مناطق الأمراض والفيروسات التي انتشرت في العالم في السنوات الأخيرة.

الأمم المتحدة تنفي الاتهامات

وكانت موسكو قد اتهمت واشنطن بتمويل بحث في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، فيما نفت الأخيرة وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، قائلة إن المزاعم تشير إلى أن موسكو قد تستخدم مثل هذه التكتيكات بنفسها.

وقالت إيزومي ناكاميتسو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في مارس، إن الأمم المتحدة لم تكن على علم بأي برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.