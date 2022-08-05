رئيس وزراء اليابان: تدريبات الصين العسكرية يجب أن تتوقف على الفور

أدان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان، قائلاً إنها تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، وذلك خلال حديثه بعد اجتماع مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في طوكيو اليوم.

وقال كيشيدا إن التدريبات بالذخيرة الحية التي تجريها الصين بالقرب من تايوان يجب أن تتوقف على الفور، مضيفا للصحفيين أن التدريبات مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا.

وكان وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي صرح بأن اليابان لا تزال منفتحة على الحوار مع الصين لأن الحفاظ على الاتصالات على حالها أمر مهم للغاية عندما تتوتر العلاقات، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

الصين الشريك التجاري الأكبر لليابان

وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر لليابان، لكن هناك خلاف وأحيانا يتطور إلى تراشق بين البلدين بشأن بعض الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي، والتي تتولى اليابان إدارتها لكن الصين تطالب بها، حيث تُعرف باسم دياويو، وبينما تحرص طوكيو على عدم استعداء بكين، فإن دورها في استضافة عشرات الآلاف من القوات الأمريكية، معظمهم من جزيرة أوكيناوا الجنوبية، يمكن أن يرى اليابان تلعب دورًا رئيسيًا في أي أزمة في مضيق تايوان.

خمسة صواريخ صينية سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن نحو 5 صواريخ صينية سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة «هاتروما»، وهي جزيرة تقع في أقصى جنوب جزر اليابان الرئيسية، ويُعتقد أن أربعة منها حلقت فوق جزيرة تايوان الرئيسية، حيث تمتد المنطقة لمسافة تصل إلى 200 ميل بحري، نحو 370 كم، من ساحل البلاد، خارج حدود مياهها الإقليمية.

وكانت الصين أعلنت عن أربعة أيام من التدريبات العسكرية التي من المتوقع أن تنتهي بعد غد.