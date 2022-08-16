اليوم.. بيل جيتس يلقي خطابا في برلمان كوريا حول التعاون في مواجهة «كورونا»

سيلقي مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، بيل جيتس، اليوم الثلاثاء، خطابًا في «الجمعية الوطنية» الكورية الجنوبية، حول أهمية التعاون الصحي الدولي في مواجهة الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يلتقي جيتس، برئيس «الجمعية الوطنية» أو البرلمان الكوري الجنوبي،«كيم جين بيو»، وكبار السياسيين صباح اليوم الثلاثاء، قبل إلقاء كلمة أمام لجنة الميزانية البرلمانية حول التعاون الصحي العالمي.

ومن المقرر أن يجتمع مؤسس «مايكروسوفت» الأمريكية، مع الرئيس الكوري الجنوبي «يون سوك يول».