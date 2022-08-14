كوريا الجنوبية تسجل 119603 إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، 119603 إصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19»، بينها 460 حالة وافدة من الخارج و57 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 21355958 حالة.

ارتفاع إجمالي الوفيات

وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، إلى 25623 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

إصابات كورونا

وأمس السبت، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 124592 إصابة بـ«كورونا» بينها 480 حالة وافدة من الخارج و67 حالة وفاة.