عاجل.. كوريا الجنوبية تسجل 128714 إصابة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 128714 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و58 حالة وفاة بـ الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25499 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

بدورها، أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديث إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، وخففت «المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض»، العديد من القيود التي جرى فرضها لمكافحة الفيروس، وفثا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى غير مطالبين بالحجر منزلي

وقالت «المراكز الأمريكية» في قرار، إن الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى لم يعودوا مطالبين بأن يخضعوا أنفسهم لحجر منزلي، بغض النظر عما إذا كانوا ملقحين ضد الفيروس أم لا، مضيفة إن يتوجب على المخالطين أن يرتدوا الكمامة لمدة 10 أيام، فضلًا عن إجراء فحص في اليوم الخامس.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذي تثبت إصابتهم بـ«كورونا» وتكون حالتهم إيجابية فيحتاجون للحجر 5 أيام على الأقل، فيما لم تتغير إرشادات «المراكز الأمريكية»، بشأن ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة التي يكون فيها احتمال الإصابة بالفيروس مرتفعا.

من جانبها، أوضحت الباحثة المختصة في علم الأوبئة بالمراكز الأمريكية، جريتا ماسيتي، أن «كورونا» سيبقى، مضيفة في إيجاز صحفي أن التحديث الجديد من قبل المراكز يسعى إلى حماية الناس من الأعراض الأشد.