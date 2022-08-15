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كوريا الجنوبية تسجل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

كتب:

حسن رمضان
03:14 ص | الإثنين 15 أغسطس 2022
إجراء مسحة «كورونا» في كوريا الجنوبية

إجراء مسحة «كورونا» في كوريا الجنوبية

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية،  50 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 25673 حالة.

تسجيل 62078 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 62078 إصابة جديدة بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وتخطت إصابات فيروس «كورونا»، عالميا منذ ظهور الفيروس في اواخر عام 2019، حاجز 595 مليون حالة

 

 

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بقلم حسن رمضان