كوريا الجنوبية تسجل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 50 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 25673 حالة.

تسجيل 62078 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 62078 إصابة جديدة بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وتخطت إصابات فيروس «كورونا»، عالميا منذ ظهور الفيروس في اواخر عام 2019، حاجز 595 مليون حالة