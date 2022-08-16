خبير حماية مدنية يوجه 15 نصيحة للوقاية من الحرائق وطرق مواجهتها

تحدث الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستخدام أجهزة التكييف باستمرار داخل الشقق السكنية، ومع تزايد الأحمال على الأجهزة تشتعل فيها النيران دون سابق إنذار.

اللواء ممدوح عبدالقادر مدير إدارة الحماية المدنية السابق، قدم بعض النصائح للأسر لمزيد من السلامة والأمان داخل المنزل، وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc».

الخطر الأكبر من الغاز والكهرباء

ووفقا لما ذكره اللواء ممدوح عبدالقادر مدير إدارة الحماية المدنية السابق، فإن الخطر الموجود في المنازل يكمن في الغاز والكهرباء، وعادة ما ينتج خطر الكهرباء عن عدم مراعاة سلامة التوصيلات الكهربائية داخل الشقة أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في الأسلاك و«مقابس»، فضلا عن وضع مقابس لأجهزة تستخدم كهرباء كبيرة مثل المكواة ولا يصح وضعها في أي فيشة.

وأضاف أن أي جهاز تسخين عن طريق الكهرباء يستهلك كهرباء كثيرة مثل الغلاية وغيرها، ويجب الاهتمام بجودة الأسلاك والتأكد من قوة تحميلها وتكون مطابقة للمواصفات.

خطورة مشترك الكهرباء في المنازل

ونوه بأن المشترك هو الطامة الكبرى في كل بيت لأن هناك مشترك يباع على الأرصفة ويكون رخيص الثمن ويشتريه المواطن ويستخدمه في توصيل الكهرباء للأجهزة ويضعه على السجادة أو الموكيت، ويجب شراء المشترك من شركات معروفة ويكون بجودة مناسبة ومطابق للمواصفات، إلى جانب التأكد من عدم ملامسته السجاد أو الموكيت ويجب أن يكون على قطعة سيراميك وألا يحدث تلامس بينه وبين الموكيت أو السجاد.

ضرورة صيانة التكيفات

ونصح عبد القادر بإجراء الصيانات اللازمة للتكييفات حتى لو مرة كل 6 أشهر أو مرة سنويًا بواسطة فني تكييف متخصص، وحال حدوث ماس بسيط، فأول خطوة يجب اتباعها هي فصل الكهرباء.

خطوات يجب اتخاذها عند وقوع حرائق

وتابع: «في حالة اندلاع حريق فأول شيء يجب عمله هو إخلاء الشقة قبل التفكير في فصل الغاز والكهرباء، ثم الاتصال بالحماية المدنية برقم 180 من أي هاتف سواء محمول أو أرضي».

خطوات خاصة لأماكن التجمعات

واستكمل مدير إدارة الحماية المدنية السابق: «يجب أن تكون هناك وسائل تحذير تلقائي عن طريق الدخان أو الحرارة في الأماكن التي تحتوي على تجمعات مثل القاعات وغيرها، وليس كل حريق يمكن إطفائه بطفايات الحريق، وفي أماكن التجمعات يجب أن تكون منافذ الطوارئ مناسبة للعدد».