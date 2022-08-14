مساعد وزير الداخلية لـ«الوطن»: الحماية المدنية وصلت في 5 دقائق بالضبط

تحدث اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، حول حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة إمبابة بمحافظة الجيزة، التي اشتعلت بها النيران اليوم، في حادث أليم تسبب في حزن شديد سيطر على الأهالي هناك، قائلا إنه ينعى ببالغ الأسف أهالي ضحايا ومصابي هذا الحادث الأليم، ويسأل الله أن يتغمدهم برحمته، وأن يشفي المصابين.

«أبو النصر» في تصريحات لـ«الوطن»

أضاف «أبو النصر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحريق بدأ في تمام الساعة 8:57 صباحا، وتبلغت به قوات الحماية المدنية، التي وصلت بدورها في غضون 5 دقائق بالضبط، لتبدأ في ممارسة مهامها في إطفاء الحريق.

وقبل أن تنجح في إخماده، وبدء أعمال التبريد وسرعان ما تمت السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وتم فرض كردون أمني لحماية المواطنين والمارة، والعمل على منع امتداده الحريق لباقي العقارات.

مدير أمن الجيزة

كما أشار مدير أمن الجيزة، إلى أن قوات الحماية المدنية من إبلاغها بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات، التي تمكنت بدورها من السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب.