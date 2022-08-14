جهود الحماية المدنية لإخماد حريق كنيسة إمبابة.. مساعدة المصابين وإخلاء المكان

رغم فداحة حريق كنيسة إمبابة، الذى اندلع صباح اليوم في كنيسة أبي سيفين بإمبابة، إلا أنّ رجال الحماية المدنية بذلوا جهودا مضنية عقب اندلاع الحريق، ساهمت في تقليل حجم الخسائر، حيث تعاملت قوات الحماية المدنية بشكل احترافي ووطني مع الحريق، في محاولة للسيطرة عليه ومنع تفاقم الخسائر الناجمة عنه.

مقاطع الفيديو التعامل البطولى

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التعامل البطولي والفدائي لرجال الحماية المدنية مع الحريق، متجاوزين كل صعوبات المكان، وقدّم رجال الحماية المدنية كل المساعدات لإخراج المصابين والوفيات من مبنى الكنسية، عقب اندلاع النيران في المبنى بسبب حريق في التكييف بالطابق الثالث بالمبنى.

وظهر رجال الحماية المدنية في موقف بطولي مشرف للغاية، تمثل في منع امتداد الحريق للمباني المجاورة، وتقديم المساعدة للمصابين تمهيدا لنقلهم لتلقي الرعاية الصحية في المستشفى، كما بذلو جهودا مضنية لإخلاء المكان وتبريده ورصدت الكاميرات المراقبة بالمنطقة المجاورة لكنيسة أبي سيفين، ما سطره رجال الحماية المدنية في الجيزة من ملحمة كبيرة، حيث تمكنوا من السيطرة على الحريق.

بيان الداخلية

وحسب بيان الداخلية أصيب ضابطين و3 أفراد، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية، عن أنّ الحريق نشب في تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، الذي يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، تسبب في انبعاث كمية كثيفة من الدخان، كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات.