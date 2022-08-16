سائق توكتوك يعيد شنطة بها 16 ألف جنيه إلى صاحبها في المنوفية.. ورفض المكافأة

ما زال أبناء محافظة المنوفية يضربون أروع الأمثلة في الأمانة، حيث أعاد محمود خالد الذي يعمل سائق توكتوك شنطة بها مبلغ مالي ومقتنيات قيمة، وظل يبحث عن الراكب صاحب الشنطة حتى نجح في الاتصال به وتسلميه متعلقاته.

صاحب الشنطة يروي تفاصيل القصة

وقال حازم بسيوني المقيم بمحافظة القاهرة، أثناء زيارتي إلي جدتي في قرية كفر الطراينة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، نسيت شنطة في التوكتوك وبها مبلغ كبير يقدر بـ 16 ألف جنيه.

سائق التوكتوك يتصل 14 مرة بصاحب الشنطة

وتابع «حازم» أن سائق التوكتوك بمجرد رؤية الشنطة قام بفتح محفظتي لكي يعرف هويتي وسأل عنه أهل القرية واتصل به 14 مرة، وعندما اتصل به لم يكن يصدق ما يسمعه وأنه سيعيد له الشنطة.

السائق يرفض المال من صاحب الشنطة

وأكمل «حازم» أنه تمسك بإعطاء سائق التوكتوك مبلغ من المال نظير أمانته، ولكن الشاب محمود ابن محافظة المنوفية رفض أخذ هذا المبلغ بإصرار شديد، مشيرا أنه قام بأخذ رقم الشاب ونشر قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليدلل على أمانة هذا الشاب.

ونشر الشاب صاحب الشنطة قصة سائق التوكتوك من خلال عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ محافظة المنوفية، مؤكداً أن هذه النماذج هي التي تستحق أن نسلط عليها الضوء وأن نفتخر بها، قائلا «هو رجع الشنطة وكان ممكن ميرجعهاش وكمان رفض ياخد مكافأة على أمانته، شكرا محمود».