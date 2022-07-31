شاب يعيد 9 آلاف جنيه استلمها بالموبايل لصاحبها في المنوفية.. «وصلته غلط»

«خُلق الأمانة دليل على كمال الإيمان وقوته، فالصادق في إيمانه لا يخون»، هذا القول ينطبق على الشاب عمر عبدالعزيز، المقيم بمدينة تلا في محافظة المنوفية، لأمانته في إعادة 9000 جنيه إلى صاحبها بعد تحويلها إليه بالخطأ عبر خدمة «كاش» التابعة لإحدى شركات الاتصالات، ما جعله يبحث عن صاحب المبلغ المالي دون أن يطلب منه أحد ذلك.

تحويل المبلغ المالي إلى «عمر» بالخطأ

وقال أمير العمدة، صاحب محل هواتف في مدينة تلا، إن عمر عبدالعزيز توجه إليه منذ عدة أيام، ليخبره بأن هناك أحد الأشخاص قام بتحويل مبلغا من المال على رقمه المحمول عن طريق الخطأ، بسبب تشابه رقمي هاتفهما، وأنه يرغب في إعادة المبلغ المالي لصاحبه.

وتابع «العمدة»، أنه قام بالاتصال بالرقم الذي حول المبلغ النقدي له، ليتفاجئ أنه صاحب محل ولا يعرف حتى الآن بأنه حول المبلغ عن طريق الخطأ بسبب تشابه رقمي الهاتفين بشكل كبير، ثم أرسل له الرقم الصحيح المراد تحويل المبلغ له، وتم تحويل المبلغ إلى صاحبه.

عمر عبدالعزيز: «مش هاخد فلوس مش بتاعتي»

وأصر «العمدة» على التقاط صورة لهذا الشاب ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف الناس بأمانة هذا الشاب الذي لم يتعد عمره الثلاثين عاما، ولكن الشاب رفض قائلا «عمري ما هقبل أخد فلوس مش بتاعتي عشان ميكونش فيه ذنب عليا».

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في المنوفية، قصة الشاب الذي أعاد المبلغ بعد تحويله له بالخطأ على هاتفه، مشيدين بما قام به الشاب وأنه نموذج للأمانة التي يجب أن يكون عليها الجميع.