سائق «توكتوك» يعيد شيكاً لحامله إلى صاحبه بأسيوط: «الدنيا بخير»

قدم سائق «توكتوك» مثالاً جديداً للأمانة في محافظة أسيوط، بعدما عثر على شيك لحامله بمبلغ 50 ألف جنيه، سقط من أحد الركاب، فقرر البحث عن صاحب الشيك وإعادته إليه، في واقعة أثارت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

السائق يعيد الشيك لصاحبه: «الدنيا لسة بخير»

«الدنيا لسة بخير»، بهذه الكلمات بدأ الشاب «محمود أشرف عبدالكريم»، ابن قرية «درنكة»، في محافظة أسيوط، حديثه لـ«الوطن»، قائلاً: «عثرت على الشيك أثناء عملي، فأنا غيرمتعلم، وأبلغ من العمر 21 عاماً، وأخرج على لقمة عيشي، حيث أعمل سائقاً على مركبة توكتوك لنقل الركاب داخل القرية».

«محمود» يروي تفاصيل العثور على الشيك

وأضاف أن «الموضوع بدأ عندما ركب معي أحد الأشخاص لتوصيله إلى أحد الأماكن، وعقب نزوله، رأيت على الكرسي الخلفي ورقة لونها غريب، فأنا غير متعلم، ولكن واضح أنه شيك يحمل مبلغ كبير 50 ألف جنيه، سقط من الراكب».

رحلة البحث عن صاحب الشيك

وتابع «محمود أشرف» أنه على الفور ذهب إلى مكتب البريد، للتأكد من صلاحية الشيك، فأبلغه أحد المسؤولين بأنه سليم ولم يصرف بعد، فقام الشاب بالاتصال بخاله، وهو شيخ قارئ للقرآن الكريم ومعروف بالقرية، وأخبره بما حدث، فأرشده إلى أحد الأصدقاء ليساعده في العثور على صاحب الشيك، ووضع رقم تليفونه على أحد جروبات «فيسبوك»، عن طريق أحد الأصدقاء، ومن خلاله تمكن من التوصل إلى صاحب الشيك، الذي تسلمه دون أي مقابل.

الأمانة غالية ولازم توصل لأصحابها

واختتم «محمود» حديثه بقوله: «دي أمانة، والأمانة غالية، ولازم توصل لأصحابها، احنا اتربينا على الحلال، ويكفى أن تسعد صاحبه، متعرفش ظروفه أيه، أو المبلغ رايح فين ولمين، وربنا يسترها».