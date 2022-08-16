رئيس «القاهرة التكنولوجية»: الشركات قدمت خطابات لتوفير فرص عمل لطلابنا

قال الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إنَّ الشركات الصناعة تقدمت بخطابات رسمية للجامعة لتوفير فرص عمل للدفعة الأولى، التي سيتمّ تخريجها العام المقبل، موضحاً أنَّ الجامعة تعمل على تأهيل الطلاب من خلال التدريب الميداني بجانب التدريب على أحدث الأجهزة في المعامل.

وأضاف «الديب» لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة شهدت إقبالاً متزايداً هذا العام من قبل طلاب الثانوية العامة على عكس السنوات السابقة، موضحاً أنَّها تعد المستقبل لأن سوق العمل في حالة للتكنولوجيين لسد الفجوة بين الفني والمهندس.

تفاصيل برامج جامعة القاهرة الجديدة

ونوه إلى أنَّ الجامعات التكنولوجية لها أهمية قصوى في المجتمع لتقوية الصناعة لأنها مخصصة للعلاقة مع الصناعة بشكل مباشر لسد احتياجاتها من التكنولوجيين المؤهلين على مستوى عالي، فقرار إنشاء 3 جامعات عام 2019 وهي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة الدلتا التكنولوجية، لتوفير متطلبات سوق العمل.

وعن برامج الجامعة، قال «الديب»، إنَّ الجامعة بها برامج دراسية وهو الميكاترونكس والأوتوترونكس الخاص بالسيارات الكهربائية وبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة وبرنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذه البرامج نابعة من احتياج الصناعة ودليل ذلك افتتحنا برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية.

الصناعة بدأت تهتم بوجود جيل جديد التكنولوجيين

وأكّد رئيس جامعة القاهرة، أنَّ العام الدراسي الجديد 2022-2023 يشهد تخريج أول دفعة من الجامعات التكنولوجية، موضحاً أنَّ الصناعة بدأت تلتفت وتهتم بوجود مخرج جديد من التكنولوجيين لسد الفجوة بين الفني والمهندس، وعلى أساس ذلك الشركات الصناعية أرسلت لنا خطابات رسمية لتوفير فص عمل لخريجي الجامعة حسب تخصصاتهم ففرص العمل المنتظرة الدفعة الأولى في المصاعد والسلالم الكهربائية وكل ما يتعلق بالحركة الرأسية.

وأشار إلى أنَّ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة شهدت إقبالاً كثيفاً عن العام الماضي، موضحاً أنَّها سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ووسط تطبيق كالإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير المدرجات وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.