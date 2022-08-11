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جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: افتتاح أول حاضنة للابتكارات في سبتمبر

كتب:

شريف سليمان
11:31 ص | الخميس 11 أغسطس 2022
الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

قال الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إنّ الجامعة ضمن 3 جامعات بدأت الدراسة فيها منذ عام 2019، بقرار وقانون من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتميز ببرامج دراسية تعتمد على احتياج الصناعة: «تاني يوم الطالب بيتخرج يقدر يشتغل، ولدينا طلبات توظيف في الصناعة بمعدلات عالية جدا للطلاب الملتزمين، وسنفتتح الشهر المقبل أول حاضنة تكنولوجية للابتكارات والاختراعات، ورعاية أكثر من 10 شركات ناشئة داخل الجامعة».

وأضاف الديب، في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح الذي يعرض على قناة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «متصلون بالصناعة بشكل مباشر، بحيث إن الخريج من الجامعة يضمن فرصا للتوظيف بعد التخرج، إذا كان ملتزما»، مشيرًا إلى أن الطالب في أول عامين دراسيين يحصل على أساسيات التعليم التكنولوجي والصناعة حيث يحصل على دبلوم فني عالي، وعندها يمكنه العمل في الصناعة لأكثر من سنة، ثم يعود إلى الدراسة ويحصل على البكالوريوس التكنولوجي، ومن ثم يمكنه تحضير ماجستير مهني ودكتوراه مهنية.

برامج الجامعة 

وتابع رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: «تم فتح الأفق للتعليم الفني والتكنولوجي للماجستير والدكتوراه، وتم فتح البرامج طبقا لاحتياجات الصناعة، لدينا 6 برامج، مثل ميكا ترونيكس، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا نقل وإنتاج البترول.

الطالب يقدر يشتغل تاني يوم من التخرج

وأشار الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إلى أنّ برامج الجامعات التكنولوجية مرنة طبقا لاحتياجات الصناعة، ويتم العمل الآن على برنامج تكنولوجيا الفضاء، طبقا لطلب مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية: «وبالتالي، فإن التدريب يكون 60% عملي في الجهات الصناعية و40% أكاديمي في العمل بالجامعات.. الطالب يقدر يشتغل تاني يوم من التخرج».

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