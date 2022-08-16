«الأرصاد»: استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والقاهرة تصل لـ39 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة في ارتفاع نسب الرطوبة الذي تشهده منذ عدة أيام بسبب تأثرها بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي معه كتل هوائية أغلبها آتية من على البحر المتوسط ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، فتؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم وهو ما يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة حول معدلات الطبيعية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، ومن المتوقع اليوم أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، إلا أنّ الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة سيجعلنا نشعر بها 38 درجة مئوية أو 39 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، هناك زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وهذه العوامل ستجعلنا نشعر بأجواء شديدة الحرارة رطبة في فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، وخلال فترات الليل سنشعر بنسب الرطوبة العالية وهو ما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للحرارة رطبة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية.