«فيتش»: انخفاض تكلفة شحن البضائع بنسبة 70% وتراجع أسعار السلع قريبًا

بدأت اضطرابات سلاسل التوريد في التلاشي مع انخفاض أسعار الشحن، والوقت المستغرق لتسليم البضائع سريعًا، وتراجع الازدحام في الموانئ، وصرحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير اقتصادي لها، أنه من المحتمل انخفاض التضخم في السلع الأساسية باستثناء الطاقة، حيث انخفضت تكلفة شحن البضائع بنسبة تصل إلى 70٪ على بعض المسارات منذ سبتمبر 2021 بينما يستغرق نقل البضائع الآن نحو 90 يومًا بدلاً من 122 يومًا في أبريل 2022.

تخفيف اختناقات سلسلة التوريد

وانخفض الازدحام في الموانئ الأمريكية بشكل كبير، بما يقارب 80٪ منذ نوفمبر الماضي، وأظهر أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي أيضًا أن الطلبات المتراكمة يتم مسحها بسرعة أكبر وأن أوقات تسليم الموردين تنخفض بسرعة، ويساعد التباطؤ في طلب المستهلكين على السلع المعمرة في تخفيف اختناقات سلسلة التوريد حيث تتأثر القوة الشرائية للأسر بسبب الزيادات في أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، وتظهر الاستطلاعات أن حصة المستهلكين الأمريكيين الذين يخططون لشراء سلع باهظة الثمن آخذة في الانخفاض أيضًا، ما يشير إلى مزيد من الانخفاض في معدل النمو السنوي للإنفاق على السلع المعمرة، بحسب فيتش.

نقص الرقائق الإلكترونية بدأ في التراجع

أضافت وكالة فيتش: «هناك أيضًا علامات على أن نقص الرقائق الإلكترونية بدأ في التراجع حيث يبدو أن الوقت المستغرق لتسليمها قد بلغ ذروته، ارتفعت المخزونات الكورية من أشباه الموصلات بأسرع معدل منذ عام 2016 بينما انخفض نمو الشحنات بسرعة».

لا تزال المخاطر على سلسلة التوريد

ومع ذلك، ترى فيتش أنه لا تزال المخاطر قائمة على سلاسل التوريد بالنظر إلى سياسة الصين الخاصة بالقضاء على كورونا، مما قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات في قدرة الصين على التصدير، بينما قد يؤثر تقنين الغاز في أوروبا على سلاسل التوريد الصناعية، ومع ذلك، فإن التحسينات الأخيرة على ضغوط سلسلة التوريد العالمية مشجعة.