«فيتش»: إنتاج خام الحديد سيزيد عالميا بنسبة 2.7% بحلول 2026

سيتسارع نمو إنتاج خام الحديد العالمي في السنوات القادمة، مما يضع حداً للركود الذي استمر منذ أن وصلت أسعار خام الحديد إلى متوسط ​​أدنى لعقد من الزمن بلغ 55 دولارًا للطن في عام 2015، كما تؤكد مذكرة بحثية لـ«فيتش سوليوشنز» في أحدث تقرير لها عن الصناعة.

نمو إنتاج المناجم العالمي

وتضيف المذكرة: «ستستثمر الصين بكثافة في المناجم الخارجية لتحسين أمن إمدادات خام الحديد، وستكون غينيا من المستفيدين المهمين من هذا الاتجاه، تتوقع وكالة فيتش نمو إنتاج المناجم العالمي بمتوسط ​​2.7% خلال 2022-2026 مقارنة بـ -1.3% خلال السنوات الخمس السابقة، وسيؤدي هذا إلى رفع الإنتاج السنوي بمقدار 361.7 مليون طن في عام 2026 مقارنة بمستويات عام 2022، أي ما يعادل تقريبًا إنتاج روسيا».

إنتاج خام الحديد في أستراليا

وتتوقع «AustraliaFitch» أن ينمو إنتاج خام الحديد في أستراليا بمتوسط ​​سنوي يبلغ 0.4% فقط خلال 2022-2026، بحسب المذكرة، في حين يأتي التباطؤ الكبير مقارنة بالسنوات الخمس السابقة من إطلاق مصادر العرض الجديدة المحدودة من المشاريع الجديدة المتاحة، وهذا من شأنه أن يرفع الإنتاج السنوي بمقدار 19.3 مليون طن فقط مقارنة بعام 2026 مقارنة بمستويات عام 2022.

في المتوسط، تبلغ تكلفة إنتاج خام الحديد في أستراليا 30 دولارًا للطن، مقارنة بـ 40-50 دولارًا للطن في غرب إفريقيا و 90 دولارًا للطن في الصين، كما تلاحظ المذكرة.

إنتاج خام الحديد في البرازيل

وتتوقع نمو إنتاج خام الحديد في البرازيل في السنوات القادمة بعد الانكماش والركود خلال 2018-2020، مع الإشارة إلى أن تكاليف التشغيل المنخفضة، وخط أنابيب المشروع القوي، وخام الحديد عالي الجودة في البرازيل الذي يفضله منتجو الصلب الصينيون بشكل متزايد، ستسهم جميعها في زيادة الإنتاج.

وتوقعت وكالة فيتش أن يزداد إنتاج خام الحديد في البرازيل بمعدل سنوي يبلغ 2.6% من 2022-2026 من 409.6 مليون طن هذا العام إلى 473.5 مليون طن في عام 2026.

الإنتاج يصل الذروة في منتصف العقد

وتتوقع وكالة فيتش أن يصل الإنتاج إلى الذروة في منتصف العقد تقريبًا بالقرب من مليار طن، مشيرة إلى أن هذا التباطؤ في الإنتاج سيكون بسبب تباطؤ المناجم من قبل عمال المناجم المبتدئين وتراجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الكبرى مع انخفاض أسعار خام الحديد.