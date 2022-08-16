وزيرة الهجرة تنقل تحيات الرئيس السيسي للمشاركين في مؤتمر «الكيانات المصرية 3»

نقلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحضور بمؤتمر الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع أبناء مصر بالخارج، المشاركين في النسخة الثالثة من المؤتمر.

مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية، للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الكيانات المصرية والمصريين بالخارج.

ووجّهت وزيرة الهجرة، خالص الشكر والتقدير للزميلة والصديقة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، لما بذلته من جهد دؤب وانجازات خلال فترة عملها بالوزارة.

البناء على الإنجازات

وأشارت سها جندي، إلى أنّها ستنبي على ما حققته وزارة الهجرة وفريق العمل بها، وذلك ضمن استراتيجية عمل حديثة تراعي الأبعاد المختلفة، للتواصل وخدمة المصريين في الخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنّ التعاون مع طيور مصر المهاجرة بالخارج، يأتي في إطار سعي الدولة المصرية لربط أبنائها بالخارج بوطنهم الأم مصر.