وزيرة الهجرة: مصر تخطو بثقة لتحقيق أهداف التنمية

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن أنّ مصر تخطو بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف التنمية، برؤى واستراتيجية عمل واضحة، كان ضمنها المصريون في الداخل والخارج أيضا، حتى أصبحوا مشاركين فاعلين ضمن التنمية التي تحققها الدولة خلال الفترة الراهنة.

مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، ليس للاحتفال بالمصريين بالخارج وممثلي الجاليات والكيانات المصرية بالخارج فقط، لكن لعرض جهود الدولة المصرية، وتذليل أي تحديات، إضافة إلى توفير حياة أفضل لجميع المواطنين.

محاور المؤتمر

وأشارت سها الجندي، إلى أنّ النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، تشمل أكثر من محور «اقتصادي، تعليمي، وثقافي خدمي»، للتعرف على متطلبات المصريين بالخارج في ظل الظروف والتغيرات الحالية، ما يعزز ارتباط المصريين في الخارج بوطنهم الأم مصر.

وجاءت التصريحات ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية والمصريين بالخارج، في إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة.