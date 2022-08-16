المتحدث باسم «الإدارية»: حلم المدينة الذكية تحقق.. والفرص متاحة للاستثمار

كشف العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن أنّ مدينة الحلم اللي بدأ من عام 2016، أي منذ 6 سنوات، تحقق على أرض الواقع وموجودين به الآن.

وأضاف الحسيني، خلال الجلسة الأولى من النسخة الثالثة لمؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، التي تنطلق تحت عنوان «المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر»، أنّ مساحة مدينة العاصمة الإدارية تبلغ ضعف مساحة القاهرة، 180 ألف فدان، وتضاعفت مؤخرا إلى 220 فدانا، متابعا: «إحنا دلوقتي في المرحلة الأولى من العاصمة، ولما تخلص هنبدأ في المرحلة التانية والتالتة».

العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية

وأضاف المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أنّ مشروع بناء المدينة كان حلما صعب تحقيقه، لكننا الآن أمام أول مدينة ذكية جديدة، توفر أكثر من عامل جذب، منها البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا، والحي الحكومي، إضافة إلى بناء القصر الرئاسي بالمدينة، لنقل منطقة الحكم من القاهرة الي العاصمة الإدارية، وتوفير وحدات سكنية للشعب.

فرصة سكن لـ6 ملايين مصري

وأكد الحسيني، أنّه بانتهاء الثلاث مراحل بمدينة العاصمة الإدارية، سيكون هناك فرصة لسكن 6 ملايين مواطن مصري، لتخفيف الأعباء عن المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، التي تشهد زيادة سكانية.

نسب تنفيذ المشروعات السكنية

وأشار المتحدث باسم مدينة العاصمة الإدارية، إلى أنّ نسب التنفيذ في المشروعات السكنية، تتراوح بين 70% إلى 90% في الأحياء السكنية بمدينة العاصمة الإدارية، بينما بلغت منطقة الأعمال المركزية 60%، وهي منطقة الأبراج، والحي الحكومي بلغ نحو 99%.

وتابع أنّ هناك فرص استثمارية عدة للمصريين بالخارج، فهي بمثابة حافظة أراضٍ، وجميع الأنشطة متاحة لجميع المصريين بالخارج، وبأسعار تختلف وفقا للنشاط، موضحا أنّ نظام السداد يكون عبارة عن سداد 20% مقدم، وسداد باقي القيمة على مدة 5 سنوات، وفور الحصول على التراخيص يتم البناء والبيع.