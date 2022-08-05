انطلاق المعسكر السنوي من أبناء المصريين بالخارج في شرم الشيخ

انطلقت فعاليات المعسكر السنوي السادس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري» بمدينة شرم الشيخ، والذي بدأ في 4 أغسطس ويستمر حتى 6 أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومؤسسة «ويل سبرينج» المتخصصة في تنظيم المعسكرات.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، بأن المعسكر هذا العام يشارك فيه 15 من أبناء شهداء القوات المسلحة، وقالت إن مشاركتهم جاءت حتى يلتحمون بأقرانهم من أبناء المصريين بالخارج ويتحدثون عن بطولات آبائهم الذين أفدوا الوطن بحياتهم وبذلوا النفس والنفيس، مما يضفي على المعسكر قيمة كبيرة جدا ويعطي درسًا لا ينسى في الوطنية لأبنائنا جميعا.

أنشطة ومنافسات رياضية وألعاب مائية

وشهد المعسكر حتى الآن عدة أنشطة ومنافسات رياضية وألعاب مائية، وكذلك عروض ترفيهية وغنائية ذات طابع تعليمي وثقافي لتعريف أبناء المصريين بالخارج بلغتهم وبتراثهم وثقافتهم المصرية الأصيلة.

بروتوكول لإعداد 5 معسكرات

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الهجرة كانت قد وقعت مع شركة «ويل سبرينج» بهدف خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم، وقد سبق أن شهد هذا البروتوكول إعداد 5 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.