الانتهاء من صب الجزء الأول من خرسانة البرج الأيقوني بمدينة العلمين الجديدة

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الانتهاء من صب الجزء الأول من الأساسات الخرسانية للبرج الأيقوني بمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، والذي تنفذه شركة cscec الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إنشاء 5 أبراج سكنية

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع أكثر من 250 متراً «68 طابقاً»، بإجمالي مسطحات نحو 463 ألف م2، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال شهر يونيو عام 2025، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج «54 طابقا»، بإجمالي مسطحات نحو 632 ألف م2، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2024.

تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مقصد سياحي

وأوضح الوزير، أن إجمالي كمية الخرسانة المسلحة التي تم صبها بالجزء الأول من الأساسات الخرسانية للبرج الأيقوني، بلغت 56 ألف م3، ويتبقى 14 ألف م3 للانتهاء من صب الجزء الثاني من الأساسات الخرسانية، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف لتحويل مدينة العلمين الجديدة، إلى مقصد للسياحة العالمية، مثل مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك من خلال توفير أنشطة متعددة وخدمات مختلفة بالمدينة، بحيث تكون مدينة صالحة للسكن، والإقامة طوال العام.