مقتل 6 ضباط إثر سقوط حافلة في وادٍ بكشمير الهندية (فيديو)

أعلنت الشرطة الهندية، انحراف حافلة تحمل على متنها أفرادا من شرطة الحدود على طريق جبلي، أدى لسقوطها في وادٍ بكشمير منذ قليل، لافتة إلى أنّ الحادث تسبب في مقتل 6 ضباط على الأقل، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

#Pahalgam_accident



Several ITBP personnel are feared dead, as a bus carrying the troopers met with an accident in Pahalgam area of South Kashmir's Anantnag district. Police and other officials have rushed to the spot and rescue operation is underway pic.twitter.com/HD7l5tNOeR — BHAT Roohi ka jahaan (@bhat_roohi18) August 16, 2022

نقل الجرحى جوا إلى المستشفى

وذكرت شرطة كشمير عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنّ الجرحى تم نقلهم جويا إلى مستشفى عسكري في سريناجار، وهي المدينة الرئيسية في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، وتبعد نحو 90 كيلومترا من موقع الحادث.

Tragic accident of a bus carrying @ITBP_official personnel in #Pahalgam, Kashmir. 6 personnels martyred, many injured. pic.twitter.com/cCupYh2P47 — Kirandeep (@raydeep) August 16, 2022

نجاة 35 شخص

وصرح ضابط شرطة لوكالة الأنباء «رويترز»، بأنّ 35 شخصا نجوا من الحادث لكن البعض أصيب بجروح بالغة، كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقاطع فيديو مصورة للحادث، حيث ظهرت الحافلة وهي محطمة بشكل كامل بعد سقوطها في الوادي.