مقتل 6 ضباط إثر سقوط حافلة في وادٍ بكشمير الهندية (فيديو)

أعلنت الشرطة الهندية، انحراف حافلة تحمل على متنها أفرادا من شرطة الحدود على طريق جبلي، أدى لسقوطها في وادٍ بكشمير منذ قليل، لافتة إلى أنّ الحادث تسبب في مقتل 6 ضباط على الأقل، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

Several ITBP personnel are feared dead, as a bus carrying the troopers met with an accident in Pahalgam area of South Kashmir's Anantnag district. Police and other officials have rushed to the spot and rescue operation is underway pic.twitter.com/HD7l5tNOeR