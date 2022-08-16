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مقتل 6 ضباط إثر سقوط حافلة في وادٍ بكشمير الهندية (فيديو)

كتب:

شيماء عادل
11:35 ص | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
حادث سقوط الحافلة في واد كشمير في الهند

حادث سقوط الحافلة في واد كشمير في الهند

أعلنت الشرطة الهندية، انحراف حافلة تحمل على متنها أفرادا من شرطة الحدود على طريق جبلي، أدى لسقوطها في وادٍ بكشمير منذ قليل، لافتة إلى أنّ الحادث تسبب في مقتل 6 ضباط على الأقل، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

نقل الجرحى جوا إلى المستشفى

وذكرت شرطة كشمير عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنّ الجرحى تم نقلهم جويا إلى مستشفى عسكري في سريناجار، وهي المدينة الرئيسية في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، وتبعد نحو 90 كيلومترا من موقع الحادث.

نجاة 35 شخص

وصرح ضابط شرطة لوكالة الأنباء «رويترز»، بأنّ 35 شخصا نجوا من الحادث لكن البعض أصيب بجروح بالغة، كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقاطع فيديو مصورة للحادث، حيث ظهرت الحافلة وهي محطمة بشكل كامل بعد سقوطها في الوادي.

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