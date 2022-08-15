الهند تسجل 14917 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت السلطات الصحية في الهند، تسجيل، 14917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية في الصين، 692 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في البر الرئيس للبلاد، بينها 582 حالة في «مقاطعة هاينان»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

لجنة صينية تعلن عدم تسجيل وفيات جديدة بسبب «كورونا»

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الاثنين، إلى عدم تسجيل وفيات جديدة بسبب «كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة، مضيفة في تقرير يومي، أن 128 مريضا بالفيروس، خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 224571 شخصا حتى امس الأحد.

62078 إصابة في كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 62078 إصابة بـ«كورونا»، بينها 396 حالة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21418036 حالة.

وفي وقت سابق، أشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 50 حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»، لتصل حصيلة الوفيات إلى 25673 حالة وفاة.