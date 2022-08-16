أستاذ هندسة طرق: محاور النيل بالصعيد حققت ربطًا عرضيًا بين الشرق والغرب

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إنّ الصعيد كان محروما من التنمية، ولكن الدولة اهتمت بتنمية محافظات الصعيد حتى لا تكون محافظات طاردة للسكان وتضم فرصًا تنموية حقيقية، عبر إنشاء محاور النيل التي ساهمت في تحقيق ربط عرضي بين الشرق والغرب، على مستوى شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

محارو للربط بين شرق وغرب النيل

وأضاف أستاذ هندسة الطرق في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «في بعض المحافظات يقطع المواطن مسافات طويلة حتى يعبر من الشرق إلى الغرب، واليوم نجد كل 25 كم كوبري على النيل، وبالتالي فنحن نعظم الاستفادة من الظهير التنموي لهذه المحافظات، ويتم إنشاء مناطق صناعية ضخمة في هذه المحافظات وبالتالي توفير خدمات ومجتمعات عمرانية جديدة».

حظ المواطن في الصعيد من التنمية مثل سكان القاهرة

وتابع أستاذ هندسة الطرق: «حظ المواطن في الصعيد من التنمية مثل المواطن الذي يعيش في القاهرة والمدن الكبرى وبالتالي لم تعد محافظات الصعيد طاردة للسكان، حيث تحصل على الخدمات الموجودة في المدن الكبرى وفرص العمل، بفضل شبكة النقل من خلال القطار الكهربائي السريع أيضا، الذي سيربط كل محافظات صعيد مصر، ويستطيع المواطن من جنوب مصر إلى شمالها أن يقطع هذه المسافة في ساعات معدودة ولا ينافسها في ذلك إلا الطيران».