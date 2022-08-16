مجاعة عالمية ومقتل 5 مليارات شخص.. دراسة تكشف تداعيات الحرب النووية

في الوقت الذي لفتت فيه محطة «زابوريجيا»، النووية أنظار العالم، بعدما تعرضت للقصف مرتين خلال أسبوع واحد، والتخوف من إمكانية وقوع أي ضرر بالمحطة يتسبب في حدوث تسرب إشعاعي، بدأت دول العالم تنتبه إلى خطورة استخدام المحطات النووية أو الأسلحة النووية في الحروب وتحديدًا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تزامنًا مع الاختبارات المتتالية لصواريخ باليستية من قبل كوريا الشمالية.

تحذيرات دولية

ووسط التحذيرات الدولية، كشفت دراسة حديثة أنه حال اندلاع حرب نووية فإنها سوف تتسبب في مجاعة عالمية، ومقتل أكثر من 5 مليارات شخص، وقال آلان روبوك، أحد علماء المناخ بجامعة روتجرز الأمريكية، إن الصراع النووي حال حدوثه، سيؤدي لنتائج كارثية على إنتاج الغذاء، وتوضح البيانات ضرورة منع حدوث أي حرب نووية محتملة، وفقًا لما تداولته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

كما أوضحت ليلي زيا، أستاذة الأبحاث المساعدة في جامعة روتجرز الأمريكية، أن الحرب النووية سوف يكون لها تأثير مباشر وكبير على تغير المناخ، مشيرة إلى أنها ستعمل على تدمير طبقة الأوزون نتيجة ارتفاع درجة حرارة طبقة الستراتوسفير، وبالتالي إنتاج المزيد من الأشعة فوق البنفسجية، التي سيكون لها تأثير على الإمدادات الغذائية.

مجاعة عالمية

وأوضحت «زيا» أن الدراسة استخدمت أحدث نماذج المناخ والمحاصيل لحساب إمكانية تغيير توافر الغذاء العالمي في ظل سيناريوهات الحرب النووية المختلفة، وكذلك القيود المفروضة على الصادرات إلى جانب انخفاض الغلة الفعلية للمحاصيل، قائلة: «حتى لو وقعت حرب نووية إقليمية، فإن أجزاء كبيرة من العالم سوف تعاني من المجاعة».

وتعليقًا على الدراسة، قال هاميش دي بريتون جوردون، الرئيس السابق للفوج الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي والنووي بالجيش البريطاني، إن تقرير الدراسة جاء في الوقت المناسب، لافتاً إلى أنه جاء متزامنًا مع الخطر المتزايد في أوكرانيا بسبب قصف محطة زابوريجيا النووية.

وأوضح «جوردون» أنه حال حدوث قدر كبير من التلوث الإشعاعي عبر روسيا وأوروبا، سيؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة كبيرة، لكنه في الوقت ذاته لن يتسبب في تغير مناخي هائل أو تلف كامل للمحاصيل.