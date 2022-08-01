عاجل.. بوتين: لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في حرب نووية

قال الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إنّه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في حرب نووية، ولا ينبغي أن تبدأ مثل هذه الحرب على الإطلاق.

أدلى الرئيس الروسي بهذا التعليق، في رسالة إلى المشاركين بمؤتمر حول معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد أكثر من 5 أشهر من حربه على أوكرانيا، وفق ما نقلته «رويترز».

وأضاف بوتين: «ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية ولا ينبغي إطلاقها مطلقًا، ونحن ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع العالمي».

بوتين: ندافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة

وبدا أن كلماته أمام منتدى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تهدف إلى توجيه رسالة مطمئنة وتصوير روسيا على أنها قوة نووية مسؤولة بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وتناقضت كلماته مع تصريحات سابقة له، وغيره من السياسيين الروس، التي فُسرت في الغرب على أنها تهديدات نووية ضمنية.

وفي خطاب ألقاه في 24 فبراير، أثناء إطلاقه الغزو الروسي لأوكرانيا، أشار بوتين بوضوح إلى الترسانة النووية الروسية، وحذّر القوى الخارجية من أن أي محاولة للتدخل «ستقودك إلى عواقب لم تصادفها من قبل في تاريخك».

وبعد أيام، أمر بوضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى.

الخارجية الروسية تشكك في جدية تعليقات بايدن بشأن الحد من النووى

في وقتٍ سابق يوم الاثنين، شكك مصدر بوزارة الخارجية الروسية في جدية تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي دعت إلى إجراء محادثات بشأن إطار للحد من الأسلحة النووية لتحل محل معاهدة تنتهي في 2026.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن اليوم عن استعداد إدارته للتفاوض على وجه السرعة مع روسيا بشأن إطار للحد من الأسلحة النووية.