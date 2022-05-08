موسكو تحذر: قادرون على تدمير دول الناتو خلال نصف ساعة لو اندلعت حرب نووية

في الوقت الذي يتابع العالم بقلق، المفاجآت التي يمكن أن تفجرها روسيا، بمناسبة احتفالها بالذكري الـ 77 لـ«عيد النصر» الروسي، وفي ظل تصاعد الأحداث وتوترها بين الغرب وروسيا، على خلفية العملية العكسرية الروسية في أوكرانيا، خرج دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية، اليوم، مهدداً حلف شمال الأطلسي «الناتو» بتدميره خلال نصف ساعة، إذا جرى اللجوء لحرب نووية.

تحذير رسوي بتدمير دول الناتو خلال 30 دقيقة

وقال «روغوزين» في تصريحات صحفية نقلتها عنه وسائل إعلام محلية روسية إن موسكو بإمكانها تدمير دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» خلال نصف ساعة حال نشوب أي حرب نووية في المستقبل.

ورغم تصريحات رئيس وكالة الفضاء الروسية إلا أنه أكد في الوقت نفسه، أن روسيا لن تسمح بحدوث ذلك، مشيراً إلى أن عواقب الحرب النووية ستكون وخيمة على العالم بأكمله.

احتمالات اندلاع حرب نووية

ومنذ اندلاع العملية الروسية العكسرية في أوكرانيا، فإن المخاوف من إمكانية نشوب حرب نووية تتصاعد، وهو ما نفته روسيا أكثر من مرة.

وبدأت العملية العكسرية الروسية قبل 3 أشهر، عندما خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس 24 فبراير الماضي، معلناً قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى وقف تمدد حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، خاصة بعدما أعلنت أوكرانيا رغبتها في الانضمام إلى الحلف، وهو ما اعترضت عليه روسيا أكثر من مرة دون استجابة لاعتراضها أو مطالبها، واعتبرت أن هذا الأمر يضر بأمنها القومي.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه لا يوجد إطار زمني للعملية العكسرية في أوكرانيا، وأنها سوف تنتهي بمجرد الانتهاء من تحقيق أهدافها.