للعاملين بالمحليات.. شروط الحصول على دورات تدريبية بمركز سقارة

أكدت وزارة التنمية المحلية انتظام مواعيد وخطة الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب بسقارة بهدف الارتقاء بأداء العاملين بالمحليات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين واستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وتتضمن قواعد التدريب وشروط التقديم للعاملين بالمحليات للحصول على الدورات التدريبية داخل مركز سقارة وفق تقرير وزارة التنمية المحلية، التالي:

القواعد التنظيمية العامة للتدريب

- الالتزام بترشيح الأعداد المخصصة لكل دورة تدريبية أو اختبار تحديد المستوى طبقا لما هو وارد في جدول الدورات والاختبارات.

- أن تشمل الترشيحات الديوان العام وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ولا يقتصر الترشيح على ديوان عام المحافظة فقط لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة.

- موافاة مركز التنمية المحلية بسقارة بأسماء المتدربين المرشحين لحضور أي دورة قبل بدء الدورة بأسبوعين على الأقل.

- على المتدرب عند حضوره تقديم خطاب الترشيح معتمد من السكرتير العام للمحافظة وبيان الحالة الوظيفية، موضحًا وظيفته الحالية والعمل القائم به وشهادة تلقي لقاح كورونا.

- في الدورات التي يتم إعلان أسماء المرشحين لها من مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لا يتم ترشيح بديل عن أحد الأسماء المعلنة والمرسلة للمحافظات.

- على المتدربين الحضور في اليوم السابق لبدء الدورة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر أمام مبنى الأمانة العامة للإدارة المحلية عنوان 2 أ شارع أمين سامي بالقصر العيني بالقاهرة حيث سيتم توصيلهم إلى المركز.

- التدريب يبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة حتى الساعة التاسعة مساء عبارة عن 4 ساعات في الفترة الصباحية حتى وجبة الغذاء بالإضافة إلى 4 ساعات في الفترة المسائية حتى وجبة العشاء ويتم إلغاء الدورة لمن تتعدى نسبة غيابه في المحاضرات والورش وفق أجندة التدريب 10% دون إذن مسبق من إدارة المركز.

شروط ترشيح المتدربين بالدورات التدريبية

- أن يكون من الفئة المستهدفة بالدورة من الوظيفة وجهة العمل.

- ألا تزيد السن على 58 عامًا.

- ألا يتم ترشيح الشخص نفسه لأكثر من اختبار تحديد مستوى واحد في الخطة التدريبية نفسها تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالإدارة المحلية.

- اجتياز اختبارات تحديد المستوى بمركز تدريب سقارة وفق شروط التقديم والدورات المستهدفة.

- أن يكون حسن السلوك الوظيفي وعدم تعرضه لجزاءات آخر 3 سنوات.

- ألا يكون قد حضر الدورة نفسها في آخر 3 سنوات.

- ألا يزيد عدد الدورات المرشح لها من المحافظة مباشرة على 2 دورة في الخطة.

- في حالة الدورات التي تتطلب ترشيح 2 من كل محافظة يجب ترشيح شخص واحد على الأكثر من الفئة الوظيفية الأقل المستهدفة للدورة.

- ألا يكون من العمالة باليومية أو غير المنتظمة أو الاستعانة المؤقتة طبقًا لقواعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- ألا يكون من أصحاب الأمراض التي لا تتفق مع التدريب والتزاماته.