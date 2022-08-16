شروط التقديم في المدينة الجامعية بحلوان للعام الدراسي الجديد

كشفت جامعة حلوان عن شروط التقديم في المدينة الجامعية بالجامعة، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بها، لافتة إلى أنها كثفت استعداداتها لاستقبال الطلاب من خلال تجهيز المدن الجامعية وإنهاء أعمال الصيانة الشاملة لها مشيرة إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل شروط التقديم في المدينة الجامعية بجامعة حلوان

وترصد «الوطن» شروط التقديم في المدينة الجامعية بجامعة حلوان، بحسب ما أعلنت عنه الجامعة في بيان لها:

- يتم قبول طلاب الدراسات العليا في حالة وجود أماكن خالية.

- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة سواء في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

- سداد الرسوم المستحقة سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى.

- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة.

- ألا يكون الطالب قد وقعت عليه عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية.

- ألا يكون محولاً إلى الجامعة من كلية مناظرة.

- ألا يكون أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من رئيس الجامعة.

- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

- ألا يكون مقبولاً بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظته ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعى عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد.

- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليًا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرًا فالأصغر سنًا فالأبعد سكنًا.