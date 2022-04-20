إفطار جماعي لطلاب المدينة الجامعية بحضور رئيس جامعة سوهاج

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، طلاب المدينة الجامعية، في تناول الإفطار الجماعي الرمضاني، وذلك بالمطعم المركزي بمقر الجامعة القديم، مساء اليوم الأربعاء، وبحضور الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وسامية زايد، مدير عام المدن الجامعية، والدكتور رأفت الخطيب، أستاذ كلية العلوم، واللواء حاتم صادق، مدير الأمن الجامعي، وأحمد عبد الله، مدير المدينة الجامعية للطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

مشاركة الطلاب فى الفعاليات والمناسبات الاجتماعية

وأكد رئيس جامعة سوهاج على حرصه مشاركة الطلاب في جميع الفعاليات والمناسبات الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تنمية مشاعر الأخوة والترابط ومد أواصر الود والألفة بين الطلاب والقيادات الجامعية، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تعتبر طلابها بمثابة أبنائها، خاصةً المغتربين منهم، لذلك تسعى دائماً لتوفير أجواء تعليمية ومعيشية على أعلى مستوى من الجودة.

إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بطلاب المدن الجامعية

ومن جانبها، أشارت سامية زايد إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بطلاب المدن الجامعية المغتربين، خاصةً مع تزامن وجودهم فى شهر رمضان الكريم، لاستمرار الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث يتم توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب طوال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية، وتهيئة الأجواء المعيشية المناسبة للاستذكار خلال الشهر الفضيل.

وافتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في وقت سابق، المنتدى العلمي بالجامعة، حيث استعرض رئيس الجامعة التحديات والإنجازات التي حدثت خلال الفترة الماضية.