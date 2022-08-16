خام الحديد يتراجع لأدنى مستوياته منذ أواخر يوليو.. 109.5 دولار للطن

انخفضت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5٪ من محتوى الحديد لتسليمها إلى ميناء تيانجين الصيني إلى 109.5 دولار للطن، متراجعة إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ أواخر يوليو، وسط استمرار علامات انخفاض الطلب من الصين المستهلك الرئيسي، بحسب «تريدينج إيكونوميكس».

وكان الإنتاج الصناعي في البلاد أقل بكثير من التوقعات لشهر يوليو الماضي، كما جاءت مبيعات التجزئة وبيانات الأصول الثابتة مخالفة للتوقعات.

توقعات سلبية لقطاع البناء الصيني

وتضاف البيانات إلى التوقعات القاتمة لقطاع البناء الصيني، حيث تواجه البلاد أزمة ديون عقارية وقيود على انبعاثات الكربون. ومع ذلك، أدى تحسن الهوامش لمصانع الصلب إلى قيام المنتجين الصينيين بإعادة تشغيل بعض أفران الصهر المتوقفة وزيادة الطلب على الحديد.

وفي تعاملات أمس، انخفضت الأسعار إلى 110 دولارات للطن، متراجعة من أدنى مستوى لها في سبعة أشهر عند 100 دولار.

ومن المتوقع تداول خام الحديد عند 112.96 دولار للطن متري بحلول نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وأن يتم التداول عند 100.38 في غضون 12 شهرًا.

وأظهرت البيانات التاريخية، أن سعر خام الحديد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 229.50 في مايو من عام 2021.

أسعار مدخلات الصناعة

وبحسب بيانات بورصات المعادن العالمية فقد شهدت أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب تباينا نسبيا، وعلى الرغم من تراجع سعر الخام، لكن أسعار الخردة ارتفعت بأكثر من 20 دولارا للطن، ليصل السعر إلى 394 دولارا، مقارنة بسعر الأسبوع الأول من الشهر الذي سجل فيه الطن 373 دولارا، ومقابل نحو 358 دولارا للطن في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

وسيطرت الاتجاهات الصعودية على البيليت أيضا، الذي سجل سعر الطن ما يتراوح بين 525 و680 دولارًا، مرتفعا عن أسعار أول شهر يوليو، والتي كانت تتراوح بين 500 و550 دولارًا للطن.