محافظ بورسعيد: لا تهاون في ملف التعديات.. وحملات الإزالة مستمرة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الحملة المكبرة التي نظمها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي، أسفرت عن إزالة التعديات والمخالفات على أراضي الدولة بمنطقة 17 جمعية الزهور، على مساحة 150م، استمرارا لجهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة.

إجراءات صارمة لمنع انتشار التعديات

أكد محافظ بورسعيد، أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية، لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه سوف تستمر حملات خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف التعديات، إذ تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية، التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

استمرار تطوير شارع محمد سرحان

أعلن اللواء عادل الغضبان، عن تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق بحي الزهور، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها بورسعيد حاليا، مؤكدا تواصل العمل في تطوير شارع محمد سرحان وتقاطعه مع شارع كسرى بحي الزهور، وجاري أعمال التوسعات وصب البردورات بشارع كسري، تحت اشراف مديرية الطرق والنقل.

وأشار المحافظ إلى أن شارع محمد سرحان بحي الزهور، يشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى، تماشيا مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في منظومة الطرق، وأوضح أن التطوير شمل زيادة معدلات المسطحات الخضراء بامتداد الشارع، بالتوازي مع اعمال الرصف والتطوير الجارية، لتحقيق الإنسابية في حركة السيارات والمواطنين، من خلال توسعة الطريق وإعادة رصفه وزيادة معدلات الإضاءة، وإعادة تخطيط الشارع، لافتا أن الأعمال تسير على قدم وساق للانتهاء من تطوير الشارع في أقرب وقت.