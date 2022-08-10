إزالة 4477 حالة إشغال في حملات مكبرة لرفع التعديات بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، أن الجهود جاءت استكمالا لسلسلة الحملات اليومية التي ينفذها مسؤولي المحافظة، في مختلف الأحياء والمراكز والمدن، لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية.

رفع 350 حالة إشغال بإمبابة

تابع المحافظ، جهود حى شمال الجيزة وشرطة المرافق في تنفيذ حملة مكبرة في قطاع إمبابة بمنطقة الكيت كات، خلف مسجد خالد بن الوليد، التي أسفرت عن إزالة 12 كشك وفاترينة مقامة بالمخالفة في نهر الطريق، ورفع 350 حالة إشغال ثابتة ومتحركة.

إزالة 1112 حالة إشغال بالهرم

في حي الهرم شهدت منطقة المنشية إزالة كامله لمحال وبروزات مقامة بالمخالفة بدون ترخيص بجوار مسجد المدينة، إلى جانب إزالة التعديات على حرم الطريق وإحكام الرقابه على المحال، ومراجعة التراخيص، بالإضافة إلى شن حملات بقطاع هضبة الأهرام على المقاهي الكافيهات في شارع الضغط العالي، بمناطق (س. م. 5) أسفرت عن رفع 1112 حالة إشغال وتعد على الطريق.

حملات تمشيطية بجنوب الجيزة

في حى جنوب الجيزة، أسفرت الحملات التمشيطبة عن رفع 800 حالة إشغال للمحال التجارية والباعة الجائلين بشوارع الجامعة، ويافع بن يزيد، وبرادة وربيع الجيزي والمجزر الآلى والمدرسة بالمنيب وميدان الجيزة، وشارع الجامعة ومتفرعاتهم، ساهمت فى تحقيق سيولة مرورية كبيرة.

رفع إشغالات المنشآت التجارية

نفذ حي العجوزة، حملات بقطاع أرض اللواء، أسفرت عن رفع 313 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى إزالة تعديات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية التي تعوق الحركة المرورية بشوارع الصفطاوي وإسماعيل الشاهد، ومطلع المعتمدية من ترعة المجنونة وحرم الدائري إلى جانب قيام حي الوراق برفع حالات الإشغال للمنشآت التجارية بشوارع أبناء سوهاج والغاز والتل.

وفي مركز العياط، تم رفع 218 حالة إشغال، وتحرير 5 قرارات غلق وتشميع وتحرير 35 محضر إشغال طريق، بالإضافة ‘لى قيام حى بولاق الدكرور بتحرير 76 محضر للمحلات العامة، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، مع رفع 684 حاله إشغال للباعه والمنشآت التجارية والمقاهي.

وفي حي الطالبية، تم تنفيذ أكبر حملات رفع للإشغالات، بإجمالي 1000 حالة إشغال وشيشة من المقاهي والمحال وإزالة للتعديات والبروز والإعلانات المخالفة بقطاعات الحي.

استمرار جهود إزالة التعديات

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم كلبشة السيارات المتعدية على الجزيرة الوسطى بالانتظار الخاطئ بشارع النيل السعيد، وقد كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باستمرار جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.

وأشاد محافظ الجيزة، بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، وشرطة المرافق في تنفيذ حملات إزالة المخالفات والتعديات.