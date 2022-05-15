«الري» تعلن إزالة 31% من التعديات على النيل

كشف قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، عن الموقف من التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالمحافظات حتى اليوم، موضحا أن المتبقي من تعديات بلغت 67%، وإزالة 31%، منذ إطلاق حملة التخلص النهائي من التعديات على النيل، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها في أكتوبر الماضي، خلال فعاليات افتتاح محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر شرق قناة السويس.

إجمالي التعديات المزالة

أوضح القطاع في تقرير له، أن أجمالي التعديات المزالة على نهر النيل حتى اليوم، بلغ ما يقرب من 56150 حالة تعد على مساحة من الأرض بلغت 8 ملايين و224 متر مربع، فيما لا يزال متبقي وفقاً للتقرير، ما يقرب من 120 ألف حالة تعدِ، تقع على مساحة من الأرض تبلغ 16.6 مليون متر مربع.

ولفت إلى 176 ألف حالة تعدِ على مساحة من الأرض، بلغت 24 مليون متر مربع، تقع على جسور النيل والترع والمصارف، تم التعدي عليها خلال الفترة التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011، إذ تسببت تلك التعديات على نهر النيل في إعاقة مجرى فرع رشيد، وقدرته على تصريف المياه من 80 مليون متر معكب يوميا، إلى 30 مليون متر مكعب يوميا، وفق تصريحات سابقة لوزير الموارد المائية والري، خلال إحدى الفعاليات.

البحيرة في المرتبة الأولى

وأكد التقرير، إزالة 43 حالة تعد اليوم، على مساحة من الأرض بلغت 2500 متر مكعب، وكانت أعلى المحافظات إزالة للتعديات أسيوط، التي تمكنت من إزالة 14 حالة، ثم قنا بإزالة 11 حالة، فيما لا تزال محافظة البحيرة في المرتبة الأولى بين المحافظات التي تسجل تعدي على النيل، بما يقرب من31 الف حالة، التي تمكنت من إزالة 7.5 ألف حالة خلال الثماني أشهر الماضية، منذ إطلاق حملة الحفاظ على نهر النيل، وتباينت التعديات ما بين حالات بالبناء، وردم ومواقع للتخزين والتشوين.