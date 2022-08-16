«القومي للبحوث» يحدد العادات الغذائية الصحية ويوجه نصائح مهمة

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن العادات الغذائية هي جميع الممارسات أو السلوكيات التي تتعلق بالطرق المتبعة في اختيار وتناول أغذية معينة كما تشمل طرق تحضير وتصنيع وتخزين هذه الأغذية والتي يتميز بها مجتمع ما.

وأضاف «حسونة»، في بيان صادر عن المركز القومي للبحوث، أن العادات الغذائية تنقسم إلى عادات غذائية صحية وغير صحية، موضحاً أن تغيير النظام الغذائي للمصريين باتباع عادات غذائية غير صحية أدى إلى مشاكل صحية وتغذوية كثيرة.

تفاصيل العادات الغذائية غير الصحية

وأوضح أن العادات الغذائية غير الصحية تتضمن عدم تناول وجبة الإفطار التي تعد من الوجبات المهمة للكبار والصغار لأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة كما تمنع التعب والصداع وتساعد على ضبط مستوى سكر الدم.

وتشمل أيضاً تناول الأطعمة المكشوفة وغير المغلفة من الباعة الجائلين في الشوارع مثل عربات الكبدة والسجق والأيس كريم وغزل البنات وعربات الدوم والنبق وعربات المكرونة والكشري والفول المدمس وهؤلاء الباعة لا يحملون شهادات صحية ولا يلتزمون بالقواعد الصحية لتداول الأغذية كما يحدث تلوث للأغذية بالميكروبات والأتربة وعوادم السيارات من البيئة المحيطة بهم.

اللحوم المصنعة تؤدى إلى رفع كوليسترول الدم

كما تشمل العادات الغذائية غير الصحيحة كثرة تناول الوجبات السريعة من اللحوم المصنعة مثل السجق والهمبرجر والشاورما والتي تحتوي على المواد الحافظة مثل النترات والألوان الصناعية والدجاج المحمر في الدهون المشبعة وهذه كلها تؤدي إلى رفع كوليسترول الدم والإصابة بالأمراض.

وتشمل تلك العادات أيضا وفقا لـ«حسونة»، كثرة تناول المشروبات الغازية والمشروبات السكرية والحلويات والبنبون والشوكولاتة المحلاة والخبز الأبيض وتؤدي إلى رفع مستوى سكر الدم كما تؤدي إلى زيادة الوزن وشرب الشاي بعد تناول الوجبات الغذائية مباشرة يسبب عدم الامتصاص الكامل للعناصر المعدنية مثل الحديد والزنك لأن الشاي يحتوي على حامض التانيك الذي يقلل من امتصاص هذه العناصر وتقل استفادة الجسم منها.

وأخيراً تناول كميات كبيرة من الطعام تؤدي إلى امتلاء المعدة وتناول الطعام بسرعة دون المضغ الجيد للطعام يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الهضم والشعور بالانتفاخ وزيادة وزن الجسم.