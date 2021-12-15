«الصحة» توضح إرشادات التغذية الصحية لكبار السن.. «اشربوا سوايل كتير»

يحتاج العديد من المواطنين وتحديداً من كبار السن والمسنين، إلى تغذية صحية خاصة للحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من العديد من الأمراض المختلفة، وحرصت وزارة الصحة والسكان على إعطاء العديد من النصائح التي تتضمن إرشادات التغذية الصحية لكبار السن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن برنامج الرعاية الصحية الخاص بكبار السن يعمل على استهداف الكشف على كل المواطنين بداية من سن 65 عاماً فأكثر، وذلك بشكل مجاني دون دفع أي مقابل مادي بمختلف محافظات الجمهورية، ماعدا محافظات المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين الصحي الشامل وهي: «بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية - أسوان - السويس - جنوب سيناء».

وأكدت «الصحة» أن برنامج الرعاية الصحية لكبار السن يقدم لهم التثقيف الصحي، بالإضافة إلى أهمية تناول كل من طعام صحي وممارسة الرياضة، وذلك تحت استشارة الطبيب، إلى جانب الدعم النفسي بشكل مستمر، مع متابعات دوري يتعلق بكل حالة مرضية.

بالتفاصيل.. إرشادات التغذية الصحية لكبار السن

1 - تجب الجوع لمدة زمنية طويلة.

2 - تجنب تناول كل من الأطعمة الحارة والمسبكة والمقليات.

3 - تجنب التدخين

4 - تجنب شرب كبار السن للكحوليات.

5 - الإكثار من تناول كل من السلطة والفواكه والخضروات.

6 - تناول 3 وجبات صغيرة أفضل تناول وجبة كبيرة.

7 - يجب تناول الوجبات في أوقات محددة.

8 - يجب أن يكون المحتوى في الغذاء متوازنا، وذلك من حيث كل من: «البروتين - الفيتامينات - الألياف - الكربوهيدرات - الدهون».

9 - شرب كميات كافية من السوائل، كما أنه ينبغي التوقف تماماً عن شرب السوائل عند الساعة 6 مساء، وذلك حتى لا يضطر المسن إلى الاستيقاظ في الليل من أجل التبول.

10 - تجب الدهون الزائدة مع استبدالها بالزيوت النباتية.

11- يجب التقليل من تناول الأغذية الحيوانية، أمثال: الدواجن واللحوم الحمراء مع استبدالها بالأسماك.

12 - الإقلال من الأغذية والتي تمد الإنسان بالطاقة، على سبيل المثال: «الأرز - الخبز - الدهون».