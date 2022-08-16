مصر تعزي أرمينيا في ضحايا انفجار يريفان: صادق المواساة لأسر الضحايا

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية أرمينيا، ولذوي ضحايا الانفجار الذي وقع بمركز تجاري بالعاصمة يريفان، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المواطنين.

انفجار مركز تجاري في أرمينيا

وذكرت وزارة الخارجية في بيان عنها، أنّ مصر تعرب عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين، ومؤكدةً تضامنها مع أرمينيا الصديقة في هذا المُصاب الأليم.