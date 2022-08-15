مصرع 5 أشخاص في انفجار أرمينيا.. والعثور على جثة طفلة سورية بمكب نفايات

شهدت عدة دول، حوادث كارثية خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها الانفجار الضخم الذي هز مركز «سورمالو»، التجاري بالعاصمة الأرمينية، تزامن مع اندلاع حرائق بعدة مناطق جزائرية، خلال الأيام القليلة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وارتفعت حصيلة قتلى انفجار مركز «سورمالو»، التجاري في العاصمة الأرمينية يريفان، إلى 5 أشخاص، وحصر 16 شخصًا في عِداد المفقودين، وقالت وكالة أنباء «أرمينبريس»، إنّ 185 من رجال الإطفاء والإنقاذ يعملون في موقع انفجار مستودع للمفرقعات والألعاب النارية مكون من 3 طوابق، أدى إلى انهياره.

وفي وقت سابق، أشارت «أرمينبريس»، إلى أن 51 شخصًا على الأقل نقلوا إلى المستشفى بعد اندلاع حريق وحدوث انفجار في «سورمالو»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا»، في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، سحبًا كثيفة من الدخان الأسود، من موقع الانفجار، وقالت وزارة الصحة الأرمينية، إن 12 طفلًا بين مصابي الانفجار، أحدهم تحت الملاحظة في قسم الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، فيما سُمح بخروج بقية الأطفال بعد معالجة إصاباتهم البسيطة.

ودفعت السلطات الأرمينية، بطواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث.

مصرع 5 أشخاص في روسيا

وفي روسيا، لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان في حادث سير بمنطقة «نيجني تاجيل»، وأوضحت السلطات الروسية، أن سائق يبلغ من العمر 16 عامًا، اصطدم بسيارته، أثناء عبوره إشارة مرور محظورة، بسيارة إسعاف وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

إخماد 24 حريقًا في ولاية «بجاية» الجزائرية

وفي الجزائر، شهدت البلاد، خلال الأيام القليلة، حرائق بمناطق مختلفة، مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما سجّلت ولاية بجاية الواقعة شرق «الجزائر العاصمة»، 31 حريقًا، تمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد 24 حريقًا، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد 7 حرائق أخرى.

وسجّلت عدة ولايات بينها: «سكيكدة- جيجل- تلمسان- البويرة- تيبازة- قسنطينة»، حرائق، كما سجّلت «الحماية المدنية»، لولاية سطيف خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، 25 حريقًا في المحيطات الغابية والزراعية، فيما تم إخماد 16 حريقًا دون تسجيل خسائر، وأسفرت الحرائق الباقية في إتلاف مساحة 3 هكتارات من الصنوبر الحلبي و7 هكتارات من الأدغال والأحراش و12 هكتارًا من بقايا حقول الحبوب والحشائش.

احتراق 662 ألف هكتار من الغابات في أوروبا منذ يناير الماضي

وفي أوروبا، أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، احتراق 662 ألف هكتار «1هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان»، من الغابات في دول أوروبا منذ يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتتنيك» الروسية.

من جانبها، وصفت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي، النفوق الجماعي للأسماك في «نهر أودرا»، بالكارثة البيئية، مشيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرتها البولندية آنا مكسوا، إلى أنه من غير الواضح ما المدة التي سيستغرقها النهر للتعافي.

وأوضحت «ليمكي»، إجراء اختبار 150 عينة على الأقل من مياه النهر، مضيفة: «لم تؤكد أي دراسة وجود مواد سامة»، وأشارت الوزيرة الألمانية، إلى إجراء اختبارات على الأسماك ولم يعثر بها على زئبق، فيما أوضحت مكسوا أن بعض العينات تم إرسالها إلى مختبرات أجنبية لفحص نحو 300 مادة.

وفي سوريا، عثرت أجهزة الأمن، على الطفلة «جوى استانبولي»، 4 سنوات، مقتولة وملقاة في مكب نفايات تل النصر في حمص، بعد أيام على اختفائها «8 أغسطس الجاري»، من أمام منزلها في حي المهاجرين بالمدينة الواقعة وسط سوريا، وأرجعت السلطات الروسية، سبب الوفاة إلى النزيف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة.

إحباط تهريب 3 حقائب تحتوي على مادة «الحشيش» قرب «جزيرة فيلكا»

وفي الكويت، أحبطت الإدارة العامة لخفر السواحل، محاولة لتهريب 3 حقائب معبأة تحتوي على 149 قطعة بمواد يشتبه أنها مادة الحشيش المخدرة قرب «جزيرة فيلكا»، وأشارت إدارة العلاقات والإعلام الأمني، إلى إيقاف طراد على متنه شخصان من جنسية عربية.

وفي ليبيا، كشف قسم التحريات العامة بمديرية «أمن بنغازي»، تفاصيل واقعة قتل أم لابنها بمساعدة شقيقه وشقيقته، ورمي جثته أمام منزلهم، وقال الطبيب الشرعي في تقرير، إلى أن المجني عليه مات مخنوقا، وتم استدعاء شقيقه كونه من حاول إسعافه، فيما أشارت تقرير التحريات، إلى عدم مغادرة القتيل، المنزل وبالتحقيق مع الوالدة «ع.م.ع»، من مواليد 1973، وشقيقة المجني عليه «أ.ع.ع»، اعترفتا بالجريمة، وأشارت الوالدة، إلى أن سبب قتلها ابنها أنه كان من متعاطي الخمور وحبوب الهلوسة وكان يعتدي على أهل بيته.

وفي المغرب، تبحث الشرطة، عن مروجي أنباء كاذبة بشأن مقتل سائحة، بعد نفى «المديرية العامة للأمن الوطني» محتوى فيديو منشور على «يوتيوب» حول تعرض سائح من جنسية عربية لجريمة قتل بمدينة بني ملال

وقالت «المديرية العامة للأمن الوطني» في بيان، إن الفيديو، يتعلق بجريمة قتل لسائح خليجي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي بدولة تونس، فيما أصدر النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أمراً بسرعة القبض على شخص في إحدى محافظات «منطقة الرياض»، قام بإشهار سلاح رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، ر أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».