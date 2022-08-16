ارتفاع قتلى انفجار «يريفان» في أرمينيا إلى 15 شخصا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث منها ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار وقع في مركز «سورمالو» التجاري بأرمينيا إلى 15 شخصا.

تحذير من خطر اندلاع حرائق جديدة

وفي أرمينيا، ارتفع عدد ضحايا الانفجار في مركز «سورمالو» التجاري بالعاصمة «يريفان» إلى 15 أشخاص، وقال المتحدث باسم وزارة الطوارئ الأرمينية، هايك كوستانيان، إن رجال الإنقاذ انتشلوا للتو جثتين أخريين من تحت الأنقاض.

حذرت وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا من خطر اندلاع حرائق جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية. وفي وقت سابق، أعلنت سلطات أرمينيا، وقوع انفجار في مخزن للألعاب النارية، في العاصمة «يريفان»، نشب على إثره حريق أدى إلى تدمير جزئي للمبنى.

الطوارئ الأرمينية: استمرار أعمال البحث والإغاثة لا تزال مستمرة

كما أسفر الانفجار عن إصابة أكثر من 61 شخصا، لا يزال 12 منهم في المستشفيات، فيما لا يزال 23 شخصا في عداد المفقودين، بينهم 6 إيرانيين، و روسيا واحدا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الطوارئ الأرمينية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى استمرار أعمال البحث والإغاثة.