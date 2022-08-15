الصين تحذر أمريكا بعد زيارة وفد الكونجرس إلى تايوان: «محاولة فاشلة»

علقت وزارة الدفاع الصينية، صباح اليوم، على زيارة وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى تايوان، التى أعلنت عنها واشنطن أمس الأحد.

رد الصين على زيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى تايوان

وبحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان تنهك بشكل كبير مبدأ «الصين الواحدة»، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «وو تشيان»، أن الزيارة تنتهك سيادة الصين، وسلامة أراضيها، وترسل إشارات كاذبة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان، معربا عن أنها تكشف بشكل واضح وجه الولايات المتحدة على أنها تدمر السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

الصبن: تايوان جزء من الصين

وأكد «وو تشيان»، أن تايوان جزء من الصين ويجب ألا تتدخل القوى الأمريكية في هذا الأمر، محذرا الولايات المتحدة الأمريكية والحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان من محاولة السيطرة على جمهورية الصين الشعبية بمساعدة تايوان، فإن تلك المحاولة محكوم عليها بالفشل، كما أن الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الاستقلال يعتبر انتحارًا لتايوان.

زيارة الكونجرس الأمريكي إلى تايوان

ويذكر أن سفارة واشنطن في تايبيه، قد أعلنت أمس، عن وصول وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان، وفقا لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، أشار بيان المعهد الأمريكي في تايوان إلى أن السيناتور إيد ماركي (ديمقراطي)، والنائب جون جاراميندي (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، والنائب آلان لوينثال ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، والنائب دون باير (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، والمندوبة الحالية لمجلس النواب الأمريكي من ساموا الأمريكية، أوموا أماتا كولمان راديواجن، يزورون تايوان في الفترة من 14 إلى 15 أغسطس، وذلك كجزء من زيارة أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.