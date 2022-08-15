تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار والسلام الإقليميين

قالت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، إنّ المناورات الصينية تشكل تهديدا جديا للاستقرار والسلام الإقليميين، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأضافت رئيسة تايوان: «أكدنا للمجتمع الدولي التزامنا بالحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان».

توترات بين أمريكا والصين

وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية توترات، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، فيما بدأ وفد من الكونجرس الأمريكي زيارة إلى تايوان بعد نحو أسبوعين من زيارة بيلوسي لتايوان.

وحذّرت الصين، أمريكا من التدخل في شؤونها الداخلية، حيث تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها.