بريطانية تأخذ عزاها وتتحدث مع الحضور بعد حرق جثمانها.. السر في التكنولوجيا

لا يزال العالم يذهلنا يوما بعد يوم، في ظل التطور التكنولوجي الحديث، الذي وصل إلى المجالات والأنشطة المختلفة، حتى ألقى بظلاله على المآتم والجنازات، وهو ما حدث مؤخرًا في بريطانيا، عندما تفاجأ عدد كبير من حاضري إحدى الجنازات بأن السيدة المتوفاة تتحدث إليهم من خلال تقنية «الهولوجرام»، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

الهولوجرام يصل إلى الجنازات

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فكرة ظهور المتوفى، وهو يتحدث عبر تقنية الذكاء الاصطناعي «الهولوجرام» بدأ تطبيقها في بريطانيا، بداية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أن الفكرة تعتمد على تصوير مقطع فيديو للشخص قبل وفاته يتم عرضه بعد ذلك أثناء الجنازة.

المفاجأة الثانية بالنسبة للمرأة المتوفاة التي خرجت للتحدث مع الحاضرين لتقديم واجب العزاء في وفاتها، كانت من نجل المتوفاة مارينا سميث والبالغة من العمر 87 عاما، فقد قرر استخدام تقنية «الهولوجرام» في الجنازات، وسجّل مقطع الفيديو لوالدته قبل رحيلها، ليعرضه بعد ذلك في جنازاتها.

20 كاميرا لتصوير المنتج النهائي

وتعقليا على التقنية المستخدمة، يقول ستيفن سميث، مؤسس ومدير تنفيذي في شركة «ستوري فايل» المختصة في الذكاء الاصطناعي، ومقرها لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، بأنه يتم تسجيل مقاطع فيديو للمتوفي بنحو 20 كاميرا، يقوم خلالها بالإجابة على مجموعة من الأسئلة تتضمن مواقف كثيرة ومختلفة من الطفولة وحتى مراحل مختلفة من حياته، لافتة إلى وجود مرحلة ثانية يقوم خلالها عدد من الخبراء بمعالجة تلك الفيديوهات، وتحديد المقاطع، يحث تظهر بعد ذلك بصور طبيعية.

ويضيف « ستيفن» أنه بعد الانتهاء من الأمر، يتم تحميل المنتج النهائي على منصة الشركة، مشيرا إلى أنه عند وفاته يتم عرضه أمام الحضور في الجنازة، فيما توهم التقنية من يتحدث إلى الراحل بأن هناك ما يشبه التجاوب.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن المتوفاة مارينا سميث، التي عملت أستاذة وناشطة في مجال الأعمال الخيرية، ظهرت أمام المعزين، بعد حرق جثمانها في منطقة نوتنجهام في بريطانيا، بشكل طبيعي ما يفتح التساؤل هل يمكن أن تنتشر تقنية الهولوجرام في مرسام الجنازات أم لأ؟