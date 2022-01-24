يحيى حقي في معرض الكتاب المقبل بتقنية الهولوجرام.. الزوار سيحاورونه

قال الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ العمل يجري على قدم وساق من أجل الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، موضحًا: «تعلمنا من كل التجارب التي مررنا بها من قبل وبخاصة في فترة ما بعد كورونا».

وتابع:«ويعد المعرض المقبل هو التجربة الثانية لمصر خلال 6 أشهر التي نقيم فيها معرضين، ومستعدون لترك بصمة كبيرة تعبر عن حدث ثقافي كبير يشهد العالم به في دورته الـ53»، مؤكدا «سنكتفي بشهادة اللقاح عند دخول الزوار للأنشطة الثقافية».

شخصيتان جديدتان

وأضاف «بهي الدين»، في لقاء مع مراسلة برنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي على قناة «dmc»: «هذه الدورة مليئة بالكثير من الجديد الذي يقدمه المعرض، حيث سيقدم شخصيتين جديدتين، الأولى هي كتاب الطفل للكاتب عبدالتواب يوسف، والكاتب الكبير يحيى حقي، حيث تمثل هاتين الشخصيتين الهوية المصرية وتتعانق مع المستقبل».

وأشار إلى أن المعرض سيشهد للمرة الثانية تقديم الجولة الافتراضية لكي يتمكن الزائر من التعرف على دور النشر والعناوين، ويمكن أن يخاطب دور النشر لتلقي الكتاب أو حجزه أو من خلال جناح الهيئة العامة للكتاب للحصول على العناوين التي تقدمها بالتعاون مع البريد المصري لكي يحصل عليها بأسعار زهيدة دعما للرقمنة، كما أن الهيئة ستقدم الكتاب الرقمي لأول مرة متمثلا في موسوعة مصر القديمة للمفكر المصري الراحل الدكتور سليم حسن.

تقديم مميز للكاتب يحيى حقي

وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الكاتب يحيى حقي سوف يقدم من خلال مركز صغير بتقنيات هولوجرام، ندوة، يستطيع أن يتساءل معه جمهور المعرض ويحاورونه، كما يمكن للأطفال التعرف على حكاية من حكايات عبدالتواب يوسف من خلال نظارات الواقع الافتراضية.

صالة مخصصة للأطفال

وأوضح، أن هناك صالة خُصصت لكتب الأطفال، وهي صالة 5، حيث تضم كل ناشري كتب الأطفال من مصر والوطن العربي، والدول الأخرى بالإضافة إلى مساحة رحبة تقدم فيها أنشطة ثقافية وفنية وورش للحكي وورش فنية للأطفال مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.