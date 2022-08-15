بريطانيا تعتمد لقاحًا جديدًا من موديرنا لمتحورات «أوميكرون»

أفاد موقع قناة «العربية» الإخبارية بأن السلطات الصحية البريطانية اعتمدت لقاحًا جديدًا من موديرنا مضادًا لمتحورات أوميكرون، دون ذكر تفاصيل إضافية.

متحور أوميكرون

وتعمل شركات الأبحاث الطبية والدوائية على تطوير لقاحات جديدة من أجل مواجهة تحورات فيروس كورونا المستجد، وأبرزها حتى الآن متحور أوميكرون، ومن أحدث المتحورات التي ظهرت في بريطانيا بعد الهند، المتحور المعروف باسم BA.2.75 أو Centaurus، وهو المتحور الذي أثار قلق علماء الفيروسات نظرًا لأنه أكثر انتشارًا من أوميكرون.

عدد الإصابات عالميًا

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 590 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس ومتحوارته 6.44 مليون متوفى، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.